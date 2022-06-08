الدرسي: سندعم مراكز علاج الأورام وتوطين الخدمات العلاجية للمرضى

ليبيا – قال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة تصريف الأعمال توفيق الدرسي إن الوزارة ستُكثّف من مساعيها من أجل دعم مراكز علاج الأورام وتوطين الخدمات العلاجية للمرضى، ورفع كفاءة وقدرات الكفاءات الطبية والطبية المساعدة وتطوير طرق التشخيص والعلاج.

الوكيل شدد خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي عقد أمس الثلاثاء على ضرورة إعادة النظر في توزيع أقسام ومراكز علاج الأورام، والالتزام بالمعايير المحدّدة من اللجنة الاستشارية بالبرنامج الوطني، قبل الإقرار بإنشاء مركز أو وحدة علاج جديدة، وأيضًا تبادل المعلومات والبيانات بين البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والمراكز العلاجية الخمس الكبرى، ووحدات الأورام باستخدام الأنظمة الإلكترونية.

بدوره، أعرب الوكيل عن حرص الوزارة على وضع استراتيجية واضحة يمكن من خلالها إنجاح الجهود الوطنيّة في مواجهة السرطان الذي يشكّل تحديًا عالميًا متناميًا في مجالي الصحة والتنمية.

من جانب آخر، أكد رئيس وأعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، على ضرورة تحسين الخدمات الطبية داخل المراكز المتخصصة في علاج الأورام، وتقديم كامل الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتطابق مع المعايير الدولية.

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