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منها ليبيا.. تأكيد أميركي على أهمية إنهاء النزاعات بالمنطقة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمُعينة حديثاً، إنها ستعمل مع شركاء الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا.

جاء ذلك خلال كلمة للمسؤولة الأمريكية بمناسبة توليها منصبها الجديد، حيث سلطت فيها الضوء على التزام بلادها تجاه منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أكدت على أن التزام بلادها تجاههما ثابت وراسخ عبر العمل من خلال القنوات الدبلوماسية، مُعبّرة عن تطلعها لتوطيد الازدهار وتعزيز التعاون مع شعوب المنطقة حسب وصفها.

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن رشح ليف التي تنتمي للحزب الجمهوري لتكون المسؤول عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وزارة الخارجية بإداراته، وذلك لكون ليف عملت مدة من الزمن في المنطقة.

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قناة 218 الليبية

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