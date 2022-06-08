مفوضية الانتخابات تُشارك في لقاء عمل حول التكنولوجيا والانتخابات عبر تقنية الزوم

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- شارك مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومديرو إدارتي العمليات الانتخابية والنظم بالمفوضية عبر تقنية “الزوم” في لقاء عمل الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة حول “التكنولوجيا والانتخابات”.

هذا ويهدف اللقاء إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال الانتخابات بالمنطقة العربية، وضمت ممثلين عن الإدارات الانتخابية في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويتناول جدول أعمال اللقاء الذي يحضره ممثلين عن الإدارات الانتخابية في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، عديد المحاور بينها : استخدام التكنولوجيا في تحديد وتوثيق تسجيل الناخبين – التقنيات الحديثة المستخدمة يوم الاقتراع – استخدام التقنية في توعية الناخبين – تأثير التقنيات الحديثة في تعزيز سلامة المعلومات عبر الإنترنت – التكنولوجيا المستخدمة في بعثاث مراقبة الانتخابات.

وأفاد مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية العليا، أن انعقاد لقاء العمل جاء في إطار التعاون القائم بين أمانة شؤون الانتخابات في الجامعة العربية وشعبة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المفوضية تعمل من خلال كوادرها المتخصصة وشركائها، على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا في الانتخابات، وذلك من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة، في هذا المجال بين الإدارات الانتخابية في العالم، وذلك بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات وتحسين عملية الاقتراع. (وال)

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