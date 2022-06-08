جهاز مكافحة المخدرات لـ”الأمم المتحدة”: نحتاج إلى معدات تدريبية ودورات من فريق مختص

عقد رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عادل عبدالعزيز عمر، إجتماعا مع “بولياك سيوي” مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليبيا و”نبيل بن عامر” منسق برنامج مكتب الأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من عميد “ابراهيم الزطريني” نائب رئيس الجهاز وعميد “ابراهيم الخوجة” معاون رئيس الجهاز للشؤون الأمنية وعميد “احمد العدولي” مدير مكتب رئيس الجهاز ومقدم “عمران الشائبي” مدير إدارة التعاون الدولي بالجهاز.

وحسب بيان للجهاز، فقد تم التأكيد والتركيز على أهمية الدعم اللوجستي من قبل مكتب الأمم المتحدة لليبيا تحديداً جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتثل في بعض الأجهزة، المعدات، ذات الجدوى الحقيقة للرفع من الأداء على مستوى جريمة المخدرات.

وتناول اللقاء أيضا التأكد على أن الجهاز بحاجة ماسة إلى معدات تدريبية للأعضاء على أن تكون هذه الدورات داخل القطب الليبي، وذلك من قبل فريق مختص مكلف من المكتب الإقليمي.