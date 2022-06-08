مديرية أمن طرابلس تمنع الشاحنات من المرور فوق جسر طريق المطار الحديدي

ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس أمس الثلاثاء اتخاذها مجموعة من الإجراءات لاستحداث الجسر الحديدي بطريق المطار إلى حين إزالته وتجديده.

المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها كلفت دوريات مرورية من أمام الجسر باتجاه باب السلام شمالًا واتجاه المطار جنوبًا إلى حين وضع قوس يمنع عبور الشاحنات فوق الجسر بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية لمنع مرور الشاحنات فوق الجسر.

ووضعت المديرية خطة مرورية بفتح مسارات جديدة أثناء إزالة الجسر أمام السائقين القادمين من المطار جنوبًا ومن باب السلام شمالًا.

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