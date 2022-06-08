نتيجة الوضع الأمني.. طلاب ليبيون يخوضون امتحان قبول الجامعات الأيرلندية في مالطا

يستعد 40 طالبًا و24 طالبة من ليبيا للتقدم للاختبار النهائي لنظام المدارس الثانوية الأيرلندية وامتحان القبول الجامعي في أيرلندا، والذي يشار إليه عادة باسم امتحان Leaving Cert، رفقة 131 ألف طالب من مختلف دول العالم.

وفيما كانت مدرسة الشهداء العالمية للتعليم الدولي في طرابلس، مركزاً معترفاً به لتقديم امتحان Leaving Cert منذ عام 1997، إلا أن مالطا ستستضيف الطلاب الليبيين المسجلين هذا العام لتقديم الامتحان، بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر في طرابلس. ليكون الطلاب الليبيون بذلك الوحيدين بين أقرانهم، والذين سيقومون بالخضوع للاختبار خارج الأراضي الأيرلندية. سيتم إجراء الامتحانات في مالطا وفقًا لنفس القواعد المطبقة في أيرلندا، حيث سيتسلم الطلاب نفس الأسئلة الامتحانية في البلدين وفي نفس التوقيت.

وبحسب موقع breakingnews، من غير المعروف عدد المسافرين من ليبيا إلى مالطا من أصل 64 تم تسجيلهم لإجراء الامتحانات.

يُذكر أن مدرسة الشهداء العالمية في طرابلس سعت منذ التسعينات إلى تقديم نظام امتحانات معترف به دوليًا. وهو ما جعلها تتبنى نظام امتحانات Leaving Cert الأيرلندية.

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