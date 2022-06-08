الزايدي: تطلعات الناس حول “21 يونيو” ستذهب أدراج الرياح

أعرب رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي عن يأسه من أي تغيير إيجابي مأمول في 21 يونيو الجاري، المرتقب خلاله انتهاء مدة السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة.

وقال الزايدي في تغريدة عبر “تويتر” إن “سياسة الغرب الذي خطط ونفذ ما أسماه الربيع العربي تقوم على تعقيد الأزمة بالتدحرج وطرح آمال وهمية وتحديد تواريخ يتعلق بها الناس”.

وأضاف: “لذلك ينتظر الناس 21 يونيو وما سيتحقق به، لكن تطلعاتهم ستذهب أدراج الرياح، كما حدث في 24 ديسمبر وما سبقه من مواعيد ضربت بلا نتيجة”.