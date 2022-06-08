المواصلات تستعرض مع السفير الإسباني أوجه التعاون لتطوير المطارات

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي -الأربعاء- مع سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، أوجه مجالات التعاون في مجالات المواصلات والنقل بين ليبيا وإسبانيا، بما في ذلك دور الشركات الإسبانية في إعادة الإعمار وتطوير المطارات الليبية وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية التابعة لمصلحتي الطيران والمطارات.

جاءت المباحثات أثناء لقاء الجانبين بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات.

يشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً تبادل وجهات النظر ومناقشة آليات التعاون في مجالي التغطية الرادارية والملاحة الجوية، ومجال المواني والنقل البحري-وفقاً لما أوردته وزارة المواصلات على منصتها الإعلامية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية