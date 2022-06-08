شركة مليتة تعد بلدي جالو بتنفيذ برامج التنمية المستدامة

بحث عميد بلدية جالو عبد الباسط بازاما مع رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز بشير الزنتاني، جملة من الالتزامات المناطة بشركة مليتة والمؤسسة الوطنية للنفط، منها تشغيل مستشفى جالو للطوارئ وملف الباحثين عن العمل من أبناء جالو، علاوةً على العوائق التي تواجه المواطنين أثناء التنقل من جالو إلى طرابلس جواً عبر حقل أبو الطفل.

جرت المباحثات في ديوان بلدية جالو، بحضور أعضاء المجلس البلدي جالو وأعيان وحكماء جالو، وآمر جهاز حرس المنشأت النفطية وآمر وحدة أصول أبوالطفل ومدير مستشفى الطوارئ وقادة اعتصام شباب جالو.

وأعرب المجتمعون عن انزعاجهم من سياسة المؤسسة اتجاه مدينة جالو، فيما عبّر الزنتاني عن تفهم كافة ما طرح من مطالب التي وصفها بـــ “الحقوق المشروعة”، واعداً بتسهيل إجراءات التنقل لسكان البلدية وذلك بتخصيص 10 مقاعد بكل رحلة طيران، كما وعد بمتابعة ملف مستشفى الطوارئ مع الشريك الإيطالي والمؤسسة الوطنية للنفط التي سيبحث معها أيضاً ملف الباحثين عن العمل وملف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن بلدية جالو تعد جارة للعديد من الحقول النفطية، من هنا كان إدراجها ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعنى بها المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير الخدمات للمناطق القريبة من المنشآت النفطية.

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