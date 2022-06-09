عقيلة صالح لـ”ستيفاني”: حكومة باشاغا هي الوحيدة الشرعية في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اللقاء تناول مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب الآجال.

وبحسب بليحق، فإن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وأكد رئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية برئاسة ” فتحي باشاغا ” هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً أنه دعا إلى جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت دعماً لعمل الحكومة من سرت لتتمكن من أداء مهامها وعملها بحرية دون أي ضغوطات.

وأشار بليحق إلى أن عقيلة اطلع على سلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة القريبة الماضية في تونس بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، والتي تضمنت مباحثات مع لجنة (5+5) العسكرية وممثلين عن المجتمع الدولي، الذين أعربوا عن دعمهم لاستكمال العمل بالمسار الدستور للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.