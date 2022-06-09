أبوجناح يشدد على أهمية النأي بقطاع النفط عن التجاذبات السياسية

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح، على دعم الحكومة اللازم لقطاع النفط، مشدداً على ضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، كونه الرافد الأساسي لاقتصاد البلاد حسب وصفه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأربعاء أبوجناح مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وأطلع صنع الله أبوجناح على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، كما تم مناقشة مختلف نشاطاته والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها، مثمناً جهوده من أجل دعم المؤسسة الوطنية وشركاتها للنهوض بالقطاع وتطويره.

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