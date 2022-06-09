بلدية البيضاء: الانتهاء من تركيب منظومة تعبئة الغاز وتجريب المصنع بنجاح

أعلن المجلس البلدي البيضاء، الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والميكانيكية الخاصة بتركيب منظومة تعبئة الغاز بالبلدية، وتجريب المصنع بنجاح وتزويده بأول سيارة تحمل شحنة من الغاز السائل.

وذكرت البلدية، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة في مواجهة كافة المشاكل التي تواجه المواطن ومعالجتها مع الجهات المعنية والتي من ضمنها النقص الحاد في توفير مادة غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق الموازية وخاصة في فصل الشتاء.

وأكدت أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الخاصة بالمقرات الإدارية وغرفة الأمن الصناعي الخاصة بالمصنع ويتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي بهذا المشروع في بدايات الشهر القادم، موجها الشكر إلى كافة المسؤولين والعاملين بشركة البريقه للنفط والغاز على تعاونهم وجودهم المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.