السايح يدرس مع لجنة عودة الأمانة للشعب تذليل معوقات العملية الانتخابية

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر المفوضية في طرابلس -الأربعاء- مع أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات، وخطوات تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال المدة المقبلة.

وأكد أعضاء الوفد -من جانبهم- دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة، بما يتفق مع المهام الأساسية للجنة والمتمثلة في دعم تنفيذ الانتخابات “والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها”- حسب وصفهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، وفي إطار جهود المفوضية من أجل نجاح المسار الديمقراطي-وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للمفوضية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة خطة عودة الأمانة للشعب مكلفة من حكومة الوحدة ولكنها تسعى للعمل باستقلالية، حيث أكد رئيس اللجنة التنفيذية للجنة “أشرف بلها”، أن اللجنة تلقت مسودة قانون الانتخابات التي ستعمل عليها، وأن الغرض الذي أنشئت من أجله، هو خلق توافق على مشروع وطني شامل لكل مسارات النزاع في ليبيا السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو خلق حزام لهذا المشروع بتأييد شعبي يشارك في صياغة المشروع وليس قبوله.

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