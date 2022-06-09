التاجوري يؤكد: إبراهيم الدبيبة اشترى مجموعة عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بتكلفة 630 مليون دينار ليبي

قال آمر ما يسمى “اللواء 777 قتال” هيثم التاجوري، في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، أن “الوضع الاقتصادي كل يوم اسوء من اللي قبله”، مؤكداً شراء إبراهيم الدبيبة ابن عم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مجموعة عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بتكلفة 630 مليون دينار ليبي”.

التاجوري، وفي تدوينة أخر في ذات الموقع، قال: “نرحب ببيان أهالي واعيان وكتائب أمنية تاجوراء وسوق الجمعة والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن وفي دعم الاستقرار والسلام في طرابلس وليبيا”.