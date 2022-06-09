شراكة أممية حكومية لدعم خطط التنمية المستدامة في ليبيا

وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في البشر، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة في منشور، الأربعاء، أن إطار التعاون يهدف إلى “دعم ليبيا وجعلها أكثر سلماً واستقراراً، حيث يمكن للناس والكوكب أن يزدهروا”.

في ذات السياق سلمت المفوضية الأممية للهجرة عيادة متنقلة لبلدية حي الأندلس، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والليبين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية.

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