بحضور القُنصل الإيطالي.. ورشة عمل عن نهج الحوكمة مُتعددة المجالات

أُقيمت بفندق برينتشي بمدينة بنغازي ورشة عمل بحضور القُنصل الإيطالي كارلو باتوري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير مشروع “تمسال” في ليبيا هشام الورفلي ومُنسق المشروع حاتم الزواغي ومندوبين عن بلديات بنغازي والمرج وإجدابيا والكُفرة.

ويهدف المشروع الى تقديم نظرة عن إقليم “إميليا رومانيا” وكيف أصبح رائد على مُستوى الأقاليم الأوروبية في هذا النهج.

وتتمحور الركائز الأساسية للمشروع حول البيئة والشؤون الصحية ومُشاركة الشباب والتواصل.

يُشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات من خلال المُشاركة في عدد من الخدمات المُتنوعة بهدف تحقيق نهج جديد للحوكمة مُتعددة المجالات وإشراك القطاع الخاص ومُنظمات المُجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتطوير الخدمات.