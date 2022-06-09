بوجناح: يجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المهندس رمضان بوجناح والوفد المرافق له.

وأطلع صنع الله نائب رئيس الحكومة المؤقتة على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، وتم مناقشة مختلف نشاطاته والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها.

من جانبه، أكد بو جناح في هذا الصدد أن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم كل الدعم اللازم لقطاع النفط، وشدد على ضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، كونه الرافد الأساسي لاقتصاد الدولة الليبية.