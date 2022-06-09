ليبيا الان

المشري يجدد دعوته لتنظيم انتخابات على أسس دستورية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعوته لتنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء المشري بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بحث فيه الجانبان آخر المستجدات السياسية بليبيا، وموقف مجلس الدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه.

من جانبه استعرض السفير الإيطالي مع المشري، ما خلص إليه اجتماع الدول السبعة المعنية بالشأن الليبي، الذي عُقد الثلاثاء في العاصمة التونسية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك