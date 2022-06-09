المشري يجدد دعوته لتنظيم انتخابات على أسس دستورية

جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعوته لتنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء المشري بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بحث فيه الجانبان آخر المستجدات السياسية بليبيا، وموقف مجلس الدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه.

من جانبه استعرض السفير الإيطالي مع المشري، ما خلص إليه اجتماع الدول السبعة المعنية بالشأن الليبي، الذي عُقد الثلاثاء في العاصمة التونسية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية