الحكومة تلتقي بفاعليات ومكونات ونخب مدينة غات

التقى رئيس الحكومة فتحي باشاغا ونائبه سالم الزادمة وعدد من الوزراء بفعاليات ومكونات ونخب مدينة غات اليوم الأربعاء، للاستماع إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه المدينة وإيجاد الحلول الناجحة في أسرع وقت.

وتخلل اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، عروض فنية فلكلورية وتراثية تعبر عن التنوع والأصالة والهوية الليبية الجامعة، باعتبار ان التنوع الثقافي ميزة ضرورية لنهضة المجتمعات والأمم، ويساهم في بناء جسور الاحترام والثقة، ويعزز روابط التعاون والتسامح والتكافل، ويرسخ التعايش السلمي والوئام الوطني بين كافة أطياف وشرائح المجتمع الليبي.