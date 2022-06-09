الأمين: السيادة الليبية مهمة لتحديد المصير

رحب المرشح الرئاسي فضيل الأمين باجتماع مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا.

وأكد الأمين في تغريدة عبر “تويتر” أن أصدقاء ليبيا اجتمعوا لمساعدتها فقط في الحفاظ على مصلحة الشعب الليبي، والاعتراف بأهمية السيادة الليبية في أي عملية وتحديد مصير.

وعُقد اجتماعًا “فنيًا”، أمس الثلاثاء، في تونس العاصمة في محاولة للتوصل لاتفاق دولي لحل الأزمة الليبية.

وشهد الاجتماع حضورا دبلوماسيا لثلاث دول غربية أعضاء في مجلس الأمن الدولي ولهم حق النقض “الفيتو”، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إيطاليا وألمانيا وهما الدولتان الأكثر انخراطًا في الملف الليبي، إلى جانب تركيا ومصر.