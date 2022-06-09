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ليبيا تمتنع عن التصويت على قرار وكالة الطاقة النووية ضد إيران

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

امتنعت ليبيا عن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح قرار ينتقد إيران رسمياً، على عدم تعاونها مع الوكالة.

وتبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث حظي القرار بموافقة 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

ويدعو القرار إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية التي انتقدت عدم حصولها على إجابات ذات مصداقية، فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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