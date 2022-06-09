رئيس خارجية النواب يبحث مع القنصل الإيطالي تعزيز التعاون المشترك لتطوير العمل الدبلوماسي بليبيا

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي بالقنصل الإيطالي كارلو باتوري، والذي يستعد للمغادرة بعد انتهاء مهامه حيث بحث الجانبان الموضوعات المشتركة بين البلدين.

وقدم العقوري شكر وتقدير اللجنة للمجهودات الكبيرة التي قدمها القنصل باتوري، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي والعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وضع برامج للتعاون الثقافي والعلمي واستضافة الخبراء الايطاليين في مختلف المجالات، مضيفا بأن “ذلك ساهم في تعزيز التعاون على مستوى كافة مناطق ليبيا، مرحباً بزيارة باتوري لليبيا في أي وقت”.

كما قام رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب رفقة القنصل الايطالي عقب اللقاء بزيارة للمعهد الدبلوماسي في بنغازي ولقاء طلابه.

أكد العقوري على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الصديقة لتطوير العمل الدبلوماسي في ليبيا ، وان لدى ايطاليا خبرات عريقة في هذا المجال، كما ان هناك حاجة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي ووجود قضايا مشتركة بين البلدين الصديقين.

بدوره جدد باتوري شكره وتقديره وحرص بلاده على التعاون للنهوض بالعمل الدبلوماسي في ليبيا .