صحفي أمريكي: شركة ضغط أمريكية توقف تعاقدها مع الدبيبة لدعم بقائه في السلطة

كشف الصحفي الأمريكي المتخصص في شؤول الكونجرس الأمريكي، جوليان بيكيه، توقف الناشط السياسي الديمقراطي الأمريكي توني بوديستا عن ممارسة الضغط على الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية لتعزيز مصالح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في قيادة ليبيا.

وذكر الصحفي الأمريكي أن دور توني بوديستا توقف عن تمثيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة اعتبارًا من 11 مايو، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير.

وكشف موقع “أوبن سيكريت” الأمريكي، في تقرير نشره إبريل الماضي، عن تعاقد حكومة عبد الحميد الدبيبة مع عضو اللوبي الديمقراطي والناشط السياسي توني بوديستا، للتأثير على الإدارة والمجتمع الأمريكي، من أجل دعم بقائها في السلطة، مقابل مبلغ من المال.

وقال الموقع البحثي المستقل والمتخصص في كشف التمويلات السياسية، إن بوديستا وقع عقدًا مع حكومة الدبيبة من خلال في 13 أبريل ، على أن يتم التفاوض على الرسوم في غضون 30 يومًا، وتشمل خدماته الضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية في البيت الأبيض والكونغرس، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية، للحفاظ على المكاسب السياسية في ليبيا نيابة عن العميل (حكومة الدبيبة)، وتعزيز الأساس الدستوري للانتخابات في عام 2022.

و”بموجب العقد، ستقوم شركة بوديستا بالتنسيق مع الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية من أجل دعم حكومة الدبيبة للاستمرار في السلطة”، وفقا للموقع.

وأشار الموقع إلى أنه بهذا العقد يعود بوديستا إلى الحياة السياسية بعد ابتعاده عنها وإغلاق شركته التي كان يتربح ملايين الدولارات من ورائها سنويا، على إثر ورود اسمه في التحقيق الذي أجراه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن روسيا.