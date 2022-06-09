لن أتنازل عن حقي.. قصة قاصر رفضت السكوت عن تحرش والدها

اتهمت فتاة قاصر زعمت أنها من مدينة اجدابيا والدها بالتحرش بها، مناشدة جميع المسؤولين في ليبيا بالتدخل وإنصافها في القضية المفتوحة منذ 7 أشهر.

ورفضت الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاماً في تسجيل مصور لم تتحقق 218 من مصدره، التنازل عن القضية، مؤكدة أنها ثابتة عند موقفها وعند كلامها حول كل ما فعله والدها بها من أشياء غير أخلاقية ، رغم مقاومتها دون أن تستطيع فعل شيء، وفق قولها.

كما اتهمت الفتاة والدها بالتحرش بأخيها، بالإضافة لاقترافه جرائم متعلقة بالشروع في القتل والتزوير والسرقة والتحرش، إلا أنه تمكن من إخراج نفسه من كل هذه القضايا مستغلاً نفوذه، حيث زعمت أنه يعمل ضابط شرطة، إضافة إلى الضغط والإكراه الذي مارسه مشايخ القبيلة على مقدمي الشكاوى للتنازل عن دعاويهم، مشددة على أنها بكامل قواها العقلية ولن تتنازل عن شكواها، محملة في الوقت نفسه مسؤولية سلامتها لمديرية الأمن في اجدابيا ضد أي اعتداء أو مكروه يطالها، كما جاء في المقطع المصور.

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