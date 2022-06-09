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حكومة الدبيبة تمتنع عن التصويت على قرار لـ”الطاقة الذرية” يدين عدم تعاون إيران

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

امتنعت حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة عن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح قرار ينتقد إيران رسمياً، على عدم تعاونها مع الوكالة.
وتبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث حظي القرار بموافقة 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
ويدعو القرار إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية التي انتقدت عدم حصولها على إجابات ذات مصداقية، فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

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صحيفة الساعة 24

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