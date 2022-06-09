الشريف: حكومة حفتر يراد لها التسرب للغرب الليبي ومحاولة شق صف المدن الليبية

ليبيا – وصف المحلل السياسي فيصل الشريف خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في حفل “ذكرى الكرامة” بملعب شهداء بنينا ببنغازي بـ “الهزيل”، معتبرًا أن حفتر فقد الكثير مما كان يملكه ويعول عليه بأنه سيفعل به شيئًا، وهو يحاول حاليًا الاحتفاظ بكل ما تبقى لديه من مقومات.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن البلاد تشهد عدة مسارات، منها المسار الذي تمضي به البعثة وتحاول في القاهرة الوصول لنتيجة. مستبعدًا أن يكتب له النجاح لأن ما يراد له وضع قاعدة دستورية تمرر حفتر، بحسب قوله.

واعتبر أن “حكومة حفتر” أي (الحكومة المكلفة من البرلمان) يراد لها التسرب للغرب الليبي ومحاولة شق صف المدن الليبية.

وأكد على أن تركيا تدرك حجم المشروع الذي يراد من خلاله اختطاف ليبيا بالكامل لمصلحة مصر التي تهيمن على المنطقة الشرقية وفزان لحد كبير من خلال بيدقها حفتر عسكريًا وبيدقها السياسي عقيلة صالح بهدف التمدد للغرب لليبي، منوهًا إلى أن مصر تعمل على ليبيا على أساس أنها ملف مخابراتي بامتياز. وفقًا لتعبيره.

كما أضاف: “تركيا أدركت أنه لا يمكن لها أن تسلم مصالحها بالتالي تركيا إذا ما تعاطت مع الحكومة الجديدة ومكنتها تدرك أنها مكنت مصر من التغلغل في طرابلس بشكل شرعي وسياسي وهذا له ما بعده، وحفتر السفاح المجرم أدرك أن تركيا لن تمكنه وأنها وقفت عائقًا أمام حكومته وأنها لهذه اللحظة هي والمجتمع الدولي قاطبة لا يعترفون بالحكومة الكرتونية المصطنعة حكومة الكوبري والقيادة العامة”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/هل تعكس التصريحات النية لحفتر للعودة مرة أخرى للحرب في المنطقة الغربية بذريعة الإرهاب والمرتزقة؟

لقد ذهبت نغمة العرض المهيب والاستعراضات والحشود العسكرية والطيران والدبابات والمدافع التي كان يعمل فيها فيما يسمى عيد الكرامة، اليوم أتوا به يخطب ويدرك من يراه في هذا الخطاب الهزيل أنه بالفعل فقد الكثير مما كان يملكه ويعول عليه بأنه سيفعل به شيئًا، اليوم كان يحاول أن يحتفظ بكل ما تحصل وتبقى لديه من مقومات سواء كانت عسكرية على هشاشتها أو قبائلية؛ لأننا نعرف أنه عندما انتهت حروبه لم يعد لديه ما يقدم له من أسطوانة مشروخة للتحرير من الإرهاب الذي ما زال يعزف عليها في محاولة لتجديد ذات الخطاب الخشبي الذي يخاطب به الحشود والإرهاب وحررنا الإرهاب ولولا الصمود وفزاعة الإرهاب الذي سلب بها رغيف خبزهم ووضعهم في ضنك العيش وقتلهم وشردهم وهتك نسيجهم الاجتماعي، اليوم ما زال يجدد لهم ذات الخطاب الخشبي.

المهم الآن شركاؤه في الصفقة وهم يكررون نفس خطابه، وخطاب المسماري رئيس حكومته في سرت يقول أنه سيأتي اليوم الذي ستتطهر به طرابلس من الفساد والفوضى ببجاحه منقطعة النظير ويقول إن مصراته مختطفة والغرب الليبي مليشيات.

س/ هل بات شريك حفتر في موقف محرج الآن؟

إن كانوا بالفعل يريدون أن يستفيقوا هذا أحب لنا اليوم قبل الغد، يرجعون لحاضنتهم ومشروعهم، هناك مشروع في مواجهة مشروع.

هناك مشروع قرر الليبيين من 2011 أن يذهبوا له وهو محاربة الاستبداد ومنع عودة الديكتاتورية والرهان على الديمقراطية ومزيد منها حتى تحقيق ما يصبو له هذا الشعب بعد كل التضحيات، إن تقولوا إنه بالإمكان عقد شراكة مع خليفة حفتر قال الغرب الليبي تحت المستعمر والمرتزقة وسرت أمن وأمان وجيش وشرطة! ردها عليه إن استطعت.

تركيا تدرك حجم المشروع الذي يراد من خلاله اختطاف ليبيا بالكامل لمصلحة مصر التي تهيمن على المنطقة الشرقية وفزان لحد كبير من خلال بيدقها حفتر عسكريًا وبيدقها السياسي عقيلة صالح، وتريد أن تتمدد للغرب لليبي، مصر تشتغل على ليبيا أنها ملف مخابراتي بامتياز، ولذلك حتى السفير ومن معه عباره عن رجال مخابرات تابعين لعباس كامل وليس لسامح شكري.

تركيا أدركت انه لا يمكن لها أن تسلم مصالحها، بالتالي تركيا إذا ما تعاطت مع الحكومة الجديدة ومكنتها تدرك أنها مكنت مصر من التغلغل في طرابلس بشكل شرعي وسياسي وهذا له ما بعده، وحفتر السفاح المجرم أدرك أن تركيا لن تمكنه وأنها وقفت عائقًا أمام حكومته وأنها للحظة هي والمجتمع الدولي قاطبة لا يعترفون بالحكومة الكرتونية المصطنعة حكومة الكوبري والقيادة العامة.

رئيس الحكومة والحزب الديموقراطي الذي يشارك في الحكومة نقول لهم وبوضوح أنتم تزورون سرت وترون في صور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، هل تستطيعون أن تعلقوا صورة واحدة لرئيس الحكومة الذي يداوم في سرت أو شهداء البنيان المرصوص؟

الآن هناك عدة مسارات، مسار تمضي به البعثة وتحاول في القاهرة حيث عباس كامل وجماعته هناك ولا أعتقد أنه سيكتب له النجاح لأن ما يراد له وضع قاعدة دستورية تمرر حفتر، وعليك أن تمرر ثلاثة شروط، المطلوب للعدالة الجنائية، وصادر عليه حكم إعدام يترشح وحامل الجنسية المزدوجة باعتباره مواطنًا أمريكيًا يترشح وكذلك العسكري، لو يضعون هذه المواد باقي النصوص لن ينظر لها عباس كامل ولا جماعته.

مسألة الحديث على أن الحكومة يوم 6/21 معناها لنرتمي في أحضان حكومة المربوعة وحكومة حفتر التي يراد لها التسرب للغرب الليبي ويراد بها الآن محاولة شق صف المدن.

ورقة النفط كورقة استراتيجية لم تعد بيد الليبيين، هي بحد كبير هناك صراع ما بين روسيا وواشنطن، نتحدث عن أزمة النفط اليوم هي أزمة فاعلة وتشكل مسألة أمن قومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية