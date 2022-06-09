بلدية غات: نتبع حكومة الدبيبة ونرفض زيارة باشاغا

أعلن المجلس التسييري لبلدية غات جنوب غرب ليبيا، رفضه زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا المدينة، مؤكدًا تبعيته لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحسب بيان مساء الأربعاء.

وقال المجلس التسييري، في البيان، إن باشاغا زار المدينة «بدعوة من مجموعة لا تمثل المجلس البلدي» مشيرًا إلى أنه تفاجأ بدعوة هذه المجموعة «جهات أخرى» لزيارة المدينة «في حين تم منع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إليها وذلك في «في الوقت الذي تنعم فيه غات بالأمن والأمان والاستقرار والتعايش السلمي بين أبناء المدينة بمختلف أطيافهم وتوجيهاتهم».

وأكد المجلس التسييري لبلدية غات في ختام البيان أنه «السلطة المحلية الأعلى في المنطقة وهو يتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة».