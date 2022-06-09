المبعوث الفرنسي يؤكد لـ المنفي أهمية دعم المسار الانتخابي ونجاح المسارين الأمني والعسكري

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء اطبول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا إيمانويل ماكرون، رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، وذلك لبحث آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

المبعوث قدم للمنفي إحاطة عن لقائه بالمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمه للاستقرار.

وأكد المنفي ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية