رئيس الحكومة: تأمين الحدود البرية والبحرية وبناء قدرات القوات الأمنية من أولويات الحكومة

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أن اختيار الشركاء الدوليين المناسبين وذوي الخبرة في هذا المجال ضروري لإنجاح هذه المهمة، مشيراً إلى تجاربه السابق في المجال الأمني.

رئيس الحكومة، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “قمت اليوم بزيارة إلى مدينة غات وكان في استقبالنا أهلها الكرام الذين أشكرهم كرمهم و حفاوتهم ، استمعنا إلى مخاوفهم وتطلعاتهم لمستقبل المدينة، وقمت بزيارة المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر لزيارة الفرق الأمنية هناك وتقييم احتياجاتهم”.

وتابع: “تأمين الحدود البرية والبحرية وبناء قدرات القوات الأمنية من أولويات الحكومة، كما أن اختيار الشركاء الدوليين المناسبين وذوي الخبرة في هذا المجال ضروري لإنجاح هذه المهمة. كانت لي تجارب ناجحة في السابق في المجال الأمني وأتطلع للبناء على تلك التجارب”.