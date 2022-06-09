صنع الله: اهتمامنا كبير بالشباب والنشاط الرياضي

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، نائب رئيس نادي “الهلال” بنغازي فوزي جعودة، ومفتاح محمد، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تناول اللقاء الظروف الحالية التي يمر بها نادي “الهلال”، وبحث إمكانية مساهمة المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة في توفير بعض الاحتياجات الضرورية لنادي “الهلال” لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي.

وقال «صنع الله»، إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بجانب الشباب والنشاط الرياضي، وتراه جانبا مهما في اتجاه الاستقرار لما تتمتع به الرياضة من قاعدة شعبية عريضة، مؤكدًا أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الاحتياجات الأساسية للنادى، وفق ما يتاح لها من إمكانيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها.

بدوره اشاد نائب رئيس نادي “الهلال”، بجهود مصطفى صنع الله وقيادته للمرحلة الصعبة التي يمر بها القطاع، وجهوده الجبارة لما تعانيه الأندية الليبية، وفي ختام اللقاء، قدم مسؤولو النادي درع وغلالة النادي لصنع الله، لجهوده في خدمة الشباب ودعم الأندية الرياضية، إضافة إلى شهادة تقدير لإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة لما تقوم به من نشاط في مختلف المجالات.