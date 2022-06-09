الدبيبة يبحث مع وزير الدفاع التركي برامج التدريب والتطوير للقوات التابعة للرئاسي

ليبيا – وصل رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء إلى إزمير التركية، للمشاركة في المناورات التركية (EFES2022)، بمشاركة ما يزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا.

الدبيبة عقد بحسب منصة “حكومتنا” اجتماعًا فنيًا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد.

وتركز الاجتماع على دعم برامج التدريب والتطوير للقوات التابعة للمجلس الرئاسي، ومناقشة التعاون بين البلدين، ويرافق وزير الدفاع رؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية وآمرو المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

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