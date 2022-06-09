وليامز تشدد على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء في ليبيا

ليبيا – شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، معربةً عن تهانيها عن لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن.

وليامز أجرت خلال مشاركتها في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي، مناقشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدمًا بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

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