الحويج يدشن مشروع E-NABLE للحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي | أخبار ليبيا 24

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دشن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مشروع E-NABLE بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا ودعم بعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا وذلك لتعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي.

وثمن السيد الوزير جهود اللجنة التوجيهية والتي تضم المؤسسات الاقتصادية والمالية بدولة ليبيا الى جانب بعثة الاتحاد الاوربي ومؤسسة خبراء فرنسا.

مؤكداً ان مشروع E-NABLE يساهم في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

وذلك لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام وتهيئة بيئة الاعمال من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة.

وذلك لتقديم الائتمان للقطاع الخاص وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

فصلا عن تمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي بالقطاع.

وذلك من خلال إطلاق منصتي إجراءات ومكتب المساعدة التجارية والتي حققت نجاح كبير على المستوى المحلي والدولي.

في حين تحصلت منصة إجراءات على العلامة الكاملة في مؤشر GER (Global Enterprise Registration) الخاص بالتحول الرقمي والخدمات الالكترونية.

فضلا عن ترشح دولة ليبيا الى المرحلة النهائية في المؤتمر العالمي لريادة الاعمال 2022 بأبوظبي ضمن خمسة دول لنيل جائزة المؤتمر بمشاركة 190 دولة.

في حين حضر مراسم تدشين المشروع مديرة العمليات ببعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات.

في حين حضر مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرو إدارات التعاون الدولي.

و برئاسة الوزراء ووزارات الخارجية ، المالية ، التخطيط ومدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي.

في حين حضر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي ومدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.