ديلي إكسبرس: بوادر توافق بين باشآاغا والولايات المتحدة وبريطانيا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عما تم وصفه باختراق ديبلوماسي بين ليبيا والولايات المتحدة من الممكن أن ينفع بريطانيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشآاغا يأمل بعد تحقيق انفراج في العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة في الشروع في محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة البريطانية لإنهاء أزمة المهاجرين غير الشرعيين.

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من باشاآغا قولها إن مسار المحادثات الرسمية قد تم فتحه بعد مكالمة “اختراق” بين حكومة الاستقرار وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كاشفا عن مناقشة باشاآغا خلال المكالمة التي جمعته بوفد أميركي الحاجة إلى السلام والاستقرار والطريق نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووصف المحلل السياسي “نيكولاس كرولي” المكالمة بالاختراق بعد مرور سنوات من عدم تدخل الولايات المتحدة في ليبيا مبينا إن رؤية واشنطن السائدة سابقا تتمحور حول كون الفصائل السياسية المتنافسة لا تمثل شركاء موثوقين بما فيه الكفاية وليسوا جديرين بالثقة.

وأضاف “كرولي” بالقول:”إن إدارة بايدن تدرك أهمية ليبيا وفي ضمان أنها قوة إيجابية وبناءة في المنطقة وهي ترى بوضوح أن باشاآغا رجل يمكنها ويجب عليها التعامل معه وهو أمر جيد للطرفين وللأمن في المنطقة الممتدة عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​”.

ترجمة المرصد – خاص

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