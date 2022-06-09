بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء صيفية هذا اليوم على أغلب المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد .على مناطق الشمال الغربي ويوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على الساحل الغربي, بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية معتدلة إلى نشطة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-35)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38–42)مْ على الدواخل، وتنخفض من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34)مْ، وتكون علي جالو والجغبوب ما بين (38-41)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحياناُ على غات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-44)مْ، وتتراجع يوم السبت.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على السرير وتازربو.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-42) مْ وترتفع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).