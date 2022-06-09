الشرطة القضائية تكرّم “البقرة” 

قام جهاز الشرطة القضائية ممثلاً في مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي أمس الإربعاء بتكريم بشير خلف الله الشهير بـ “البقرة” آمر ما يسمى كتيبة رحبة الدروع وإهدائه درع المؤسسة واصفة إياه بالإبن البار الذي ساندها بكل ما أوتي له من إمكانيات حتى أصبحت مؤسسة إصلاح وتأهيل نموذجية على أرض الواقع.

ونشر جهاز الشرطة القضائية على صفحته الرسمية صوراً لوقائع التكريم، ومن بينها صورة إهداء الدرع لـ “البقرة” المتهم في قضايا اختطاف وقتل وقصف مطار معيتيقة المدني.

وأرفق الجهاز الصور بتدوينة أكد في مستهلها؛ أنه “عندما تكون المسؤولية تضامنية تشمل كافة قطاعات الدولة والمجتمع يكون هناك تميز في العمل وخلق النجاح والإبداع ومن لا شيء وبأقل الامكانيات وهكذا هو الحال في مدينة تاجوراء وأبنائها البررة اللذين ساندوا وبكل ما أتيح لهم من إمكانيات من دعم مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي”.

وأوضح الجهاز، أن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل أصبحت نموذجية على أرض الواقع بفضل الله وجهود كل العاملين بالمؤسسة وفي مقدمتهم مدير المؤسسة مقدم رضا المعمري”.