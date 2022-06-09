«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من الخليج إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق آخر الليل، بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميسن أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.