باشاغا: تأمين الحدود البرية والبحرية وبناء القدرات الأمنية من أولويات الحكومة

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن تأمين الحدود البرية والبحرية وبناء قدرات القوات الأمنية من أولويات الحكومة.

وأضاف، كما أن اختيار الشركاء الدوليين المناسبين وذوي الخبرة في هذا المجال ضروري لإنجاح هذه المهمة.

وقال في تغريدة على تويتر: “كانت لي تجارب ناجحة في السابق في المجال الأمني وأتطلع للبناء على تلك التجارب”.

جاء ذلك عقب إجرائه زيارة الأربعاء إلى مدينة غات رفقة وفد وزاري، حيث قام باشاغا زيارة معبر ايسين على الحدود الليبية الجزائرية.

وتفقد خلال الزيارة الفرق الأمنية بالمعبر والاطلاع على احتياجاتهم.

وشدد باشاغا على ضرورة بناء قدرات العناصر الأمنية المسؤولة عن حراسة المنافذ البرية والبحرية للبلاد وتوفير أحدث تقنيات المراقبة.