عون يبحث مشكلة الباحثين عن عمل من حملة التخصصات النفطية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

عقد وزير النفط والغاز محمد الحويج اجتماعا الأربعاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بحل مشكلة الباحثين عن عمل من حملة التخصصات النفطية وذلك لمتابعة المستمرة للخطوات التي إنجزتها اللجنة المشتركة بين وزارتي النفط والغاز والعمل والتأهيل

واستعرض الاجتماع النتائج التنفيذية التي توصلت إليها اللجنة مند مباشرتها لإعمالها وبرنامج عملها الفترة القادمة.

وشدد عون على أهمية أن تتبنى اللجنة القيام بإعمالها على مبدأ التنسيق المستمر وفق منظور تكاملي بين الوزارتين .

وأعرب عن دعم وزارة النفط والغاز لها وإتخاد ما يلزم من إجراءات عملية تصب في صالح شريحة الخريجين المستهدفين بالبرنامج التدريبي.

وذلك بصورة مباشرة بما يؤسس ويدعم مبدأ الشفافية في إتاحة فرص التدريب والعمل أمامهم بقطاع النفط.

وخلص الإجتماع إلى الاسراع في استكمال الترتيبات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية

والحصول على الموافقات اللأزمة و اعداد اللوائح والضوابط وآليات العمل المنظمة لسير تنفيد البرنامج التدريبي

وذلك بإعتباره إلتزاماً وطنياً مهماً يخدم شريحة واسعة مؤهلة من خريجي الجامعات الليبية .

وأكد إعلان اللجنة عن البدء في برنامجها التدريبي حال توفر التغطية المالية اللازمة لتنفيذه.

وفي سياق متصل وأكد عون بأن النفط والغاز هو مصدر دخل كل الليبيين.

منوها أن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية .

وتابع ” إن اقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار النفط.

وذلك يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة “.

ونوه إلى ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المجاورة للحقول والموانئ النفطية لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها .