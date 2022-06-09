عبدالعزيز: الليبيون يعانون الخطف والسرقة لأنهم لم يسمعوا كلام الغرياني رضى الله عنه

زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء والمعروف بالتحريض والتسويق لفتاوى وأحاديث المفتي المعزول الصادق الغرياني، محمود عبد العزيز، أن الليبيين يعانون الخطف والتهديد والسرقة والنهب لأنهم لم يسمعوا كلام الغرياني رضي الله عنه، على حد وصفه.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: “سماحة المفتي طالب بحد الحرابة وضرورة وجود قضاء ومحاكم مستعجلة لجرائم السرقة والخطف، وقلتم يريد إعادتنا إلى التشريع الإسلامي، فقطاع الطريق اغتصبوا القافلة الباكستانية المتوجهة إلى غزة، وتم استباحة الجنوب وقلنا يجب قضاء مستعجل”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لم تنفذوا كلام الغرياني ولم تسمعوا له والنتيجة انتشار السرقة والقتل، ووزراء ومسؤولون تعرضوا للخطف والتهديد، وقد تحدثنا في 2015 عن تفعيل وثيقة الذمة المالية ومحاسبة الناس، وطلبنا أنا وبوسهمين وضع أنفسنا أول الناس أمام النائب العام، والشيخ الصادق تكلم عن ذلك، فحين لا يؤخذ على يد الخائن ولا يعاقب السارق تصبح الخيانة مبررة”، وفقا لقوله.

وتابع “حين ينهب شخص 200 و300 مليون، وقبل عامين لم يكن يملك شيئا، والآن يرشح نفسه للانتخابات وأصبح يقدم في المجتمعات، تصبح السرقة عادية، قلنا لكم اسمعوا للمفتي رضي الله عنه، ولكن البعض سخروا منا، فهل تريده أن يستشيرك فيما يقول أيها النكرة؟، ونحن لن نسكت على قلة الأدب”، على حد حديثه.