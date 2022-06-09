تدشين مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي

جرت أمس الأربعاء 8 يونيو 2022 م بفندق المهاري مراسم تدشين مشروع E-NABLE تحت اشراف ورعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، وبتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا ودعم بعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا.

وثمن الحويج، جهود اللجنة التوجيهية والتي تضم المؤسسات الاقتصادية والمالية بدولة ليبيا إلى جانب بعثة الاتحاد الاوربي ومؤسسة خبراء فرنسا ومؤكداً ان مشروع E-NABLE يساهم في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام وتهيئة بيئة الاعمال من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة على تقديم الائتمان للقطاع الخاص وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي بالقطاع من خلال إطلاق منصتي إجراءات ومكتب المساعدة التجارية والتي حققت نجاح كبير على المستوى المحلي والدولي حيث تحصلت منصة إجراءات على العلامة الكاملة في مؤشر GER (Global Enterprise Registration) الخاص بالتحول الرقمي والخدمات الالكترونية وترشح دولة ليبيا الى المرحلة النهائية في المؤتمر العالمي لريادة الاعمال 2022 بأبوظبي ضمن خمسة دول لنيل جائزة المؤتمر بمشاركة 190 دولة.

وحضر مراسم تدشين المشروع مديرة العمليات ببعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرو إدارات التعاون الدولي برئاسة الوزراء ووزارات الخارجية ، المالية ، التخطيط ومدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي ومدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.