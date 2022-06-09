ديجتال بووم: ديزني بلس يصل إلى ليبيا وبوفر محتويات حصرية أصيلة للأفلام

ليبيا- كشف تقرير منوع نشره موقع “ديجتال بووم” المعني بنقل أخبار التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن وصول خدمة بث “ديزني بلس” إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد إن تطبيق “ديزني بلس” للبث دخل إلى 42 سوقًا جديدًا على مستوى العالم من بينها ليبيا في إطار خطة للتوسع.

وأضاف التقرير إن هذا التطبيق يمكن العملاء من الوصول إلى المحتوى الأصيل الحصري وآلاف الحلقات والأفلام التابعة إلى “ديزني” و”بيكسار” و”مارفيل” و”ستار وارز” و”ناشيونال جيوغرافك” والترفيه العام.

وتابع التقرير إن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى مشاهدة عالية الجودة وما يصل إلى 4 تدفقات متزامنة وتنزيلات غير محدودة على ما يصل إلى 10 أجهزة وإعدادات ما يصل إلى 7 ملفات تعريف مختلفة بما في ذلك قدرة الآباء على تعيين الملفات للأطفال للوصول إلى المحتوى المناسب للعمر.

ترجمة المرصد – خاص

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