فضيحة الفضائح.. المصراتي يكشف سبب فشل التعاقد بين الدبيبة وشركة العلاقات

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كشف الصحفي محمود المصراتي في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك أمس الأربعاء عن تفاصيل سير التعاقد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع شركة توني بوديستا الأمريكية للعلاقات العامة معنونا المنشور تحت أسم فضيحة الفضائح.

وبدأ المصراتي حديثه عن عملية التعاقد قائلا ” بعد أقل من شهرين على توقيع الدبيبات عقدًا مدته 6 أشهر مع شركة ” توني بوديستا ” العريقة للترويج لحميد مزور الشهادات ورؤيته للانتخابات البرلمانية في واشنطن مقابل حوالي مليون دولار ، قررت الشركة أمس وقف تعاونها تمامًا مع الدبيبة وقطع علاقتها معه .

واوضح المصراتي أنه بحسب مصادره الخاصة فأن مشكلة ظهرت بين الطرفين وأنها تحمل شقين.

وبين أن الشق الأول يتمثل في أن الشركة لم تجد من المسؤولين الامريكيين الذين يجب ان تضغط لديهم أي قبول لعملها كمروجة لصالح الدبيبة .

وأكد أن الشق الثاني هو توقف الدبيبة عن الدفع لصالح الشركة بعد عدم تحقيقها أي تقدم لصالحه منذ الشهر الأول .

الدبيبة وإلهان عمر

وكشف عن أن سيدة تدعا تالي العماري كانت مفوضة من الدبيبة للدولة الليبية بالشركة.

وأوضح أن العماري قدمت قائمة نيابة عنه بأسماء أكثر من 70 مسؤول أمريكي ( البيت الابيض ، الخارجية ،مستشار الامن القومي ، وزراء ، نواب إلى آخره ).

وتابع ” كان من المفترض ان تلتقيهم الشركة للترويج للمزور حميد وتنسيق زيارات له للقائهم في واشنطن، او حتى الاتصال بهم هاتفيًا”.

وأكد أن المسؤولين لم يتجاوب أحدهم مع الطلب “.

ونشر المصراتي قوائم توضح كل الطلبات المعلقة التي لم تنفذ وأن بعضها مقدم منذ شهر 4 الماضي.

وعلق المصراتي قائلا ” باختصار .. هذه تسمى فضيحة في عالم ” اللوبيينغ ” والعلاقات العامة “.

مؤكدا أن شركة بوديستا فشلت في اقناع نائبة بالكونغرس مثل الصـ.ـومالية إلهان عمر بالاجتماع معها.

وذلك لمجرد سماعها اسم ذلك المزور وهي الشركة التي طالما عملت بنجاخ لزعماء وقادة دول عظمى !

في حين المصراتي أنه وبحسب مصادره أيضًا فأن فضيحة تزوير حميد لشهادته من تورنتو ألقت بظلالها على عمل الشركة لصالحه.

مؤكدا أن أي مسؤول أمريكي لن يرضى بتلطيخ سمعته والعمل لصالح مزور لشهادة من الجارة كندا.

اضافة لتاريخ اسرته الملطخ بالفساد والنهب وموثق في كل الصحف الامريكية أيام كان علي الدبيبة متصدرًا للنشرة الحمراء بالانتربول !.

وختم المصراتي معلقا” صار تبي تقعميزة مع بايدن يا فضيحتك يا حميدا…. نوضو قول وووووه يا دناقي حتى بالكذب “.