الهنقاري: الدبيبة يحظى بالاعتراف التركي الشريك الأمني القوي في الغرب الليبي

علق محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، على مشاركة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في افتتاح المعرض العسكري للصناعات التركية بأزمير.

وقال الهنقاري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “الدبيبة مازال يحظى بالاعتراف التركي الشريك الأمني القوي في الغرب الليبي “.

تجدر الإشارة إلى أن «الدبيبة» كان قد شارك أمس الأربعاء، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، افتتاح المعرض العسكري للصناعات التركية في مدينة أزمير التركية، رفقة عدد من وزراء الدفاع المشاركين في حضور المناورات التركية.

وقال بيان لحكومة الوحدة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه من المقرر أن يحضر الدبيبة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا، بمشاركة 25 دولة منها ليبيا.

وأضاف البيان أن الدبيبة تجول داخل أروقة المعرض، وتفقد أحدث الصناعات التركية في المجال العسكري، وإمكانية إقامة مثل هذا المعرض في عدد من الدول الصديقة لتركيا.

ووصل الدبيبة لمدينة أزمير التركية، أمس الأربعاء، للمشاركة في المناورات التركية EFES2022) بمشاركة ما يزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا وقبيل بدء المناورات، عقد اجتماع فني بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحضور رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة المؤقتة الفريق محمد الحداد، تركز على دعم برامج التدريب والتطوير ومناقشة التعاون بين البلدين