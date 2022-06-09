السايح ووليامز يبحثان المستجدات المحلية والدولية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس 9 يونيو2022م، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بمقر المفوضية في طرابلس.

وبحث اللقاء اخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية، كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأكدت ستيفاني على تجديد دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي، مثمنه في ذات الوقت جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات.