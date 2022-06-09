المشري يؤكد لوليامز دعم مجلس الدولة التوصل إلى أسس دستورية للانتخابات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سعي المجلس إلى «الخروج من حالة الانسداد السياسي»، وذلك عبر «التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي».

جاء ذلك خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأطلعت وليامز، المشري على سلسلة الاجتماعات التي عُقِدت في تونس الثلاثاء الماضي، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومع المجتمع الدولي، وأعربوا عن دعمهم لإنهاء العمل على المسار الدستوري.

وليامز تبحث مع عقيلة تطورات المسار الدستوري

كما التقت المستشارة الأممية أمس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث أطلعته على «خطط الجولة الأخيرة» من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، والهادفة إلى «وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

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وقالت وليامز عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن اللقاء كان فرصة لإطلاع عقيلة على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت في تونس الثلاثاء الماضي، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا.

بدوره، أكد عقيلة «دعمه الكامل للمسار الدستوري» الذي ترعاه البعثة بين المجلسين، للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت.