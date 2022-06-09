الأرصاد: أجواء صيفية على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية غالبية المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجعًا بدايةً من الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، وخلال السبت على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا علي بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على الساحل الغربي, بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على بقية المناطق تتحول تدريجياً من مساء الخميس إلى شمالية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 38 و42 درجة على الدواخل وتنخفض من الجمعة.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الجمعة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول الجمعة جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و34 درجة مئوية وتكون على جالو والجغبوب ما بين 38 و41 درجة وتسجل ارتفاعًا الجمعة.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول الجمعة إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و44 درجة وتسجل تراجعًا السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول الجمعة إلى جنوبية شرقية على السرير وتازربو، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا الجمعة.

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