لا تغير في حالة الطقس وارتفاع الحرارة غدا على الساحل الشرقي | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا وأن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق آخر الليل، بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب إلى صافية.

– الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه اليوم، تتحول إلى جنوبية شرقية صباح الغد ثم إلى شمالية غربية بعد الظهر، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على طول الساحل لاحتمال ظهور شبورة مائية.

وأكد المركز أنه الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس

09 / 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين

لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل والجنوب ما بين (38-44)مْ، وعلى المناطق الساحلية ما بين (29-34)مْ.

وترتفع يوم الغد على الساحل الشرقي حيث تصل على طبرق إلى (40)مْ، وتسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم السبت مناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الغربية ومساء يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر مع إحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على الجبل الغربي وجنوبه – غات – القريات والحمادة.