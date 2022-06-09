الزوبية: تطهير القضاء كان المفروض من أولويات ثورة فبراير

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن “تطهير القضاء كان المفروض من أولويات الثورة”، على حد قوله.

وقال الزوبية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ولكن الصعلوك عبد الجليل، قال القضاء يُطهّر نفسه بنفسه، فرأينا كبار المجرمين مثل الساعدي، يخرجون زي الشعرة من العجين”. بحسب كلامه.

وختم تغريدته قائلًا: ” قداش تدفع تحصل حكم مقنط من الاستئناف، مثل الساعدي وتطلع والمحكمة العليا بعد 50 سنة نين عظامك يذوبن في القبر ما يوصل فيك الدور”، بحسب تعبيره.