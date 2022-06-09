مركز مكافحة الأمراض في سبها يكشف عن تسجيل حالات إصابة بمرض الدرن المقاوم للأدوية

ليبيا – كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري عن تسجيل حالات إصابة بمرض الدرن المقاوم للأدوية، معربا عن تخوف المركز من تزايد انتشاره بمناطق الجنوب.

الفاخري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما ” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أشار إلى أن المركز رصد منذ بداية العام الجاري 5 إصابات وتم إحالتها إلى المركز الوطني بطرابلس لاستكمال العلاج، محذرا من خطورته وسرعة انتشاره.

وفند الفاخري الأخبار المتدولة بشأن انتشار مرض الملاريا بالمناطق الجنوبية ،مؤكدا عدم تسجيل أي حالة إصابة في سجلات مركز مكافحة الأمراض سبها.

الفاخري أشار إلى أن مرض المالاريا يتطلب ظروفا بيئة تختلف تماما عن البيئة الليبيـة وفي حال تسجيل أي إصابة فإنها ستكون بين صفوف المهاجرين القادمين من دول إفريقية.

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